Salas de estar decoradas com azul

O azul está entre as cores mais preciosas na decoração de ambientes. Dependendo de sua intensidade e saturação, é capaz de representar a energia mais vibrante da casa ou então trazer a sensação de paz e conforto necessária a todo o lar. Nenhuma cor jamais será tão eclética quanto o azul!

Para representar esta cor fabulosa, falaremos neste livro de ideias sobre a importância da cor na decoração e o quanto ela pode transformar a atmosfera em algo completamente diferente. Por exemplo, uma sala decorada em tons de nude ou de branco pode dar um salto energético ao adicionar-se simplesmente uma poltrona ou mesinha azul, além do resultado ficar muito moderno. E este jogo pode funcionar com mobiliário, têxteis e também objetos decorativos, basta escolher!

Principalmente quando se tratando de uma base de tons neutros, a adição de cores seletivas pode ser ainda mais fatal, no bom sentido. Uma grande transformação ocorre quando brincamos de direcionar o olhar e a atenção dos moradores e visitantes até um ponto focal inusitado e divertido. É desta forma que os decoradores mais importantes e profissionais do mercado conseguem resultados tão especiais. Basta saber produzir surpresas, seja com mais ênfase ou com delicada sutileza. Como se estivéssemos escrevendo um roteiro de uma peça de teatro, onde seguimos escolhendo as cenas mais surpreendentes depois de uma calmaria em cadência.

Uma sala decorada com pontos de cor pode ser a solução especial para a sua casa, pois é uma aposta sensata, alegre, interessante e moderna. Mas é claro, existem sim outras abordagens como a utilização de muitas referências de cor e estilos, resultando numa atmosfera eclética. Ideias que você pode conferir em nosso book de salas ecléticas. Mas se o que você busca é uma dica certeira sem deixar de ser especial, vale a pena prosseguir conhecendo as ideias de sala decorada que separamos neste artigo. Com certeza alguma delas atingirá seus sonhos!

O principal cuidado para que sua sala decorada fique tão interessante quanto esses projetos, é saber dosar bem o azul. Se sua personalidade é mais extrovertida e moderna, utilize-o em alta saturação e materiais brilhantes ou chamativos. Se sua preferência é por uma sala decorada com frescor e tranquilidade, aposte nos suaves, frescos e em materiais naturais. Mas em ambos os casos, procure dosar bem a quantidade para atingir esses belíssimos resultados.

Então, sem demorar mais, vamos prosseguir com 10 maravilhosos exemplos de sala decorada com o toque fabuloso do azul!