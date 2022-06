Armários rústicos: uma aposta fantástica!

Quem não ama uma decoração com ar de fazenda ou de campo? O charme e a beleza dos móveis rústicos formam o toque ideal para levar sua casa a uma viagem pelo tempo e espaço. A aposta em armários rústicos pode ser o detalhe que faltava!

Entre todos os estilos de decoração, o design rústico está entre os mais visitados. É praticamente impossível não se render ao conforto e nostalgia alcançados em toques de materiais naturais como madeira, fibras, palha e barro. E o estilo ainda vai além, em alguns casos os objetos diretamente do clima da fazenda são incorporados de forma utilitária. Como por exemplo em panelas de barro, fornos a lenha, armários e outros itens decorativos.

Ou seja, não necessariamente a decoração precisa ser um cenário meramente ilustrativo. Ela pode atingir um patamar vivo e cheio de utilidade quando suas soluções são na verdade inspiradas em usos comuns. Sendo ainda mais específicos, vamos pensar por exemplo numa sala de jantar. Como deixá-la com ares rústicos? Não precisamos trazer um monte de objetos e quinquilharias. A melhor forma é pensar em quais elementos são intrínsecos a ela, como as cadeiras, mesa, bancada, armários… E utilizar aqueles com acabamentos que vão direto ao ponto como no uso da madeira envelhecida, pátina, madeira de demolição ou até mesmo móveis com design vintage e antigo. E está aí sua sala de jantar rústica!

A ideia ainda vai além. Pensando na casa como um todo, a reforma prática é aquela que sabe dosar bem os elementos para não ficar sobrecarregada e ainda assim compor uma ambientação perfeita. Para ajudar, vamos trazer neste livro de ideias 10 armários com acabamento e modelo rústico para inspirá-lo nessa empreitada.

Uma das principais vantagens em se apostar neste estilo de decoração é a de que esses armários podem ser encontrados em diferentes preços no mercado. E inclusive podemos consegui-lo de uma herança ou mesmo buscando aqueles armários encostados da casa da vovó. Desta forma, trazer a decoração com armários rústicos para dentro de casa se torna possível até mesmo para quem vive em apartamentos ou pequenas casas na cidade e deseja que seu lar seja um recanto único e desassociado do estilo extremamente urbanizado.

Então vamos conhecer esses armários?