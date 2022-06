O triplex dos sonhos

O hall de entrada é o espaço que faz as boas vindas ao morador e visitantes. É um espaço transitório, no qual temos a primeira impressão do interior da casa. Neste projeto, portanto, a primeira impressão é a sensação de estarmos em uma galeria de arte, devido à presença emblemática de uma escultura, apoiada sobre uma plataforma vertical, que marca o corredor do hall. Além disto, o amplo painel de madeira, que nos guia até a sala de estar, nos dá uma impressão do requinte e do aconchego dos ambientes.