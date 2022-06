Tema da semana – papel de parede

Há inúmeros tipos diferentes de papel de parede. São tantos e tão diversos, que a questão mais pertinente acaba por ser: qual escolher? Para os quartos de crianças, a chave é eleger um papel de parede que seja divertido, alegre e luminoso. Como acontece com os restantes cômodos da casa, pode combinar uma parede com um padrão, com as restantes paredes lisas. Mas deixe as crianças tomarem a decisão final, afinal de contas são elas que vão viver nesse quarto.