Decoração para quarto de meninos

O projeto de casa no qual este quarto se inclui, realizado pela Ferraro Habitat, se destaca pelas soluções de sustentabilidade. Por isso, a maioria dos materiais foi reciclada e reaproveitada. Um dos objetivos é ter uma casa mais integrada à natureza. Pensando nisso, a temática do quarto infantil não poderia deixar de refletir isso por meio da tenda indígena que ocupa o centro do espaço. As paredes são de tijolos à vista, com detalhes em madeira pintada em azul no alto. A cama fica no chão sobre um protetor em tom azul e uma cômoda branca se encontra na parede oposta à cama. Para completar, a iluminação é feita por fios com lâmpadas coloridas.