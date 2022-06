Dicas: enfeites criativos para a sala de estar

Com a intenção de deixar este apartamento com cara de casa, o escritório Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores trabalhou um décor minucioso, pautado em elementos rústicos, madeira e revestimentos de fibra. O clima campestre na sala de estar é ainda reforçado com enfeites que proporcionam sensação de acolhimento e bem estar. Aproveite as dicas e atente-se aos toques especiais que estão na decoração com malas antigas, velas, candelabros e vasinhos. E não deixe de reparar na estante com muita arte em madeira. Absolutamente perfeito!