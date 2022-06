Casarão antigo repleto de conforto

A reforma deste casarão influiu alterações espaciais, como a integração dos ambientes sociais e interligação com os espaços externos, através de generosas aberturas, com esquadrias de madeira e painéis de vidro, e repaginação da decoração. O desafio do projeto de interiores foi reunir os móveis pertencentes ao casal, de moradias anteriores, num novo contexto. Nas palavras da arquiteta, foi como preencher uma tela em branco. O resultado é a combinação de materiais naturais, principalmente madeira, elemento marcante e protagonista em todos os ambientes, com mobiliário moderno de designers conceituados (flexform, minotti, etc) e obras de arte, do acervo particular do casal, que criam ambientes acolhedores e despojados.