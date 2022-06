10 móveis modulados imperdíveis

Quando a decoração do quarto é planejada, um item é certo no momento das compras: a cômoda. Perfeita para espaços pequenos, as cômodas são uma excelente variação dos guarda-roupas, quando a quantidade de itens a serem armazenados é menor. Isto ocorre, por exemplo, com pequenas roupinhas de crianças. Neste exemplo, a cômoda em madeira maciça compõe perfeitamente o ambiente do quartinho do neném e fica perfeito para organizar muitas coisas do pequeno. Excelente opção adicional também em espaços em que o guarda-roupa não é suficiente para o armazenamento, as cômodas serão um item adicional perfeito para o seu quarto.