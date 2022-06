10 sobrados lindos e cheios de conforto

Sobrado não é sinônimo de mansão. Embora o arquétipo (aquela ideia fixa) de uma casa de dois andares nos leve a pensar em espaços megalomaníacos, com pés-direito altíssimos e muita sofisticação, é possível, sim, desenvolver um projeto de poucos metros quadrados empilhados . Muitas vezes, aliás, duplicar e verticalizar é o segredo para a residência ganhar conforto e multiplicar a metragem. Com um sobrado, também é possível aproveitar de um terreno com tamanho reduzido, podendo, assim, muitas vezes compensar o desafio e o empreendimento.

No entanto, um sobradinho não precisa ter cara de puxadinho : nenhuma gambiarra vai favorecer a arquitetura e muito menos a estética do imóvel. Fuja desse sufoco! Se você dispõe de um terreno pequeno ou lhe basta viver com pouco, aqui vão algumas ideias para construir a sua confortável morada de dois pisos: os arquitetos apostam em integração de espaços, simplicidade visual, conceito loft , linhas retas, poucos adornos, cores claras ou sóbrias… Observe com atenção!