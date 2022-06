10 sobrados com arquitetura arrebatadora

Casas de campo não precisam ser sempre iguais. Aqui, o estilo rústico esperado para uma residência desta modalidade encontra o perfil contemporâneo de construção. O resultado é um sobrado inovador, confortável, aberto para o horizonte e o contato com a natureza. Um ótimo lugar para a família descansar, apreciando a bela varanda. Assim, este despojado sobrado de campo, que fica à beira da represa de Jurumirim, interior do estado de São Paulo, conta com um tradicional formato de chalé na cobertura, porém de uma simplicidade estrutural extrema, onde o pé-direito de 8,50 m permite uma grande integração com a vegetação externa. O resultado formal do projeto arquitetônico esta no equilíbrio entre a proporção volumétrica externa, em harmonia com o entorno, e a monumentalidade do espaço interno, recebendo o máximo que a paisagem oferece.