Apê repaginado e prático

Comprar um apartamento de construtora tem suas vantagens e desvantagens. Existe o lado prático de já receber o apartamento pronto sem ter que se preocupar com acompanhar uma obra gigantesca e muitas vezes longa e infindável. Por outro lado, o acabamento pode não ser exatamente do gosto de cada família ou o melhor do mercado. Além disso, as casas acabam sendo todas iguais: a sua, a do vizinho ao lado, vizinho de baixo e de cima. Como então se diferenciar sem grandes custos ou sem grandes reformas?

Confira a transformação que o escritório da arquiteta Alessanda Contigli realizou na Residência T&L que alterou as características padrão construtora com algumas intervenções arquitetônicas. O projeto original foi valorizado, mas os novos materiais possuem mais beleza e praticidade. Acompanhe o resultado dessa reforma com a homify.