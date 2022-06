Lustres e luminárias para quartos de bebês

No quarto de bebê menino localizado nesta casa, a aposta da decoração foi em uma mistura do clima minimalista junto com elementos espaciais. O uso da madeira escura no piso, o branco nas prateleiras e o cinza no tapete, deixam o ambiente com aspecto mais sóbrio e com toques industriais. O painel situado no meio da parede branca com padrão de estrelas em cinza claro e cinza escuro seguem um estilo espacial e divertido. A aposta do lustre foi em uma abordagem limpa e discreta, o que neutraliza a informação encontrada no padrão da parede.