Como deixar sua casa à prova de som?

Viver em um condomínio ou em um conjunto habitacional muitas vezes pode ser mais barulhento do que viver em uma casa de família em regiões afastadas e subúrbios. As pessoas que vivem em um ambiente urbano geralmente aceitam o caos e os sons clássicos da metrópole. Além disso, alguns flats contam com paredes finas, janelas antigas e outros elementos de construção que deixam os barulhos entrarem com mais facilidade nas residências.

Pode ser quase impossível remover completamente os ruídos externos que deixam sua vida estressante e te proporcionam noites em claro, mas há maneiras de diminuir a intensidade ou reduzir o nível de decibéis vindos de fora. Existem vários aparelhos no mercado que podem medir o nível de decibéis em sua casa. Se a leitura for alta o suficiente, pode se começar a pensar sobre fazer uma mudança mais drástica no local.

O som é uma onda sonora que pode viajar através do ar, água e pode até mesmo passar pelo vidro. A maneira como percebemos o som pode ser afetada pela frequência do ruído, assim como vibração. A intensidade do som é medida em decibéis. Quanto maior a leitura de decibéis, mais alto o barulho do som. A respiração humana mede 10 decibéis. Uma casa média emite de cerca de 50 decibéis e um show de rock pode emitir de cerca de 110 decibéis.

Aqui, você ficará por dentro de algumas dicas e soluções para minimizar os ruídos dentro de sua casa. Desta forma, sua rotina em casa vai ser mais tranquila e relaxante. Confira!