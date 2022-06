Vibração e alegria em casa: 8 dicas para decorar com a cor laranja

Ser feliz em casa é tudo o que a gente quer. Fazer você feliz com o seu lar é o que nos motiva a encontrar ideias e sugestões que poderão incrementar sua casa com um jeitinho especial: o seu jeito. E para somar estas necessidades, felicidade no lar + decoração, hoje trouxemos algumas ideias em uma cor que tem tudo a ver com felicidade: o laranja.

Vibrante e com uma ótima energia, a cor laranja vem conquistando cada vez mais adeptos que procuram por tons que favorecem um clima mais alegres para o lar. A cor, que traz o frescor do cítrico, a vibração criativa e o brilho de felicidade, tem tudo a ver com as possibilidades de destacar os pontos mais queridos da decoração, seja na delicadeza de um detalhe ou na presença marcante de um objeto protagonista.

Já falamos aqui em alguns artigos sobre as influências das cores em nossas vidas. A presença das cores é capaz de marcar ambientes e direcionar comportamento, além de despertar sensações. Saber escolher o tom correto para a vibração que se busca é fundamental para acertar nas escolhas. Na decoração, a presença do azul, por exemplo, pode significar tranquilidade e relaxamento, enquanto que a presença do amarelo, significa criatividade. O vermelho na cozinha pode despertar o apetite, enquanto se for empregado nos quartos, pode direcionar às paixões. O amarelo por sua vez, pode despertar criatividade, enquanto o verde, o toque da natureza no lar. As possibilidades são muitas e com o equilíbrio correto é possível chegar a composições maravilhosas dentro do lar. Contar com um bom profissional e confiar nos gostos pessoais é a melhor direção.

Para incrementar ainda mais as possibilidades com uma cor não tão utilizada quanto as outras, trouxemos alguns ambientes decorados com o laranja em diversos pontos e formas. São ambientes completos, truques, móveis, desenhos decorativos e muito mais para você aproveitar toda a criatividade que esta cor pode trazer ao seu lar.

Por isso, junte-se a nós em mais um artigo especial e aproveite cada ambiente que exploramos. Temos certeza que no final, você estará com a criatividade renovada para chegar a resultados incríveis! Venha e inspire-se!