Pisos porcelanato sensacionais

Brilho, cores diferentes e look acetinado são algumas das vantagens de apostar no revestimento de pisos feitos de porcelanatos para aplicar em qualquer um dos cômodos da sua casa. Práticos e funcionais, são de fácil manutenção, simples de limpar e trazem estilo aos espaços. Com diversas marcas e tipos disponíveis no mercado, variam nas linhas, tamanhos, estilos, coloração e modelos. E, podem ser de maior durabilidade, designado pela grossura das placas, ou mesmo com uma vida útil menor.

A origem da palavra cerâmica vem da palavra grega Keramos , ou cerâmica, e o porcelanato faz parte desse grupo. Ficou famoso a partir dos anos 90 e, dentro da história da cerâmica, acabou por ser um artigo top de linha, com uma tecnologia desenvolvida especialmente para acomodar peças perfeitas.

A massa do porcelanato é composta basicamente por uma mistura de argilas, areias feldspáticas e, às vezes, aditivos. E, devido a sua característica de absorção próxima a zero, é necessário utilizar em seu assentamento argamassas (colas) especiais, ao invés das tradicionais massas de assentamento utilizadas para cerâmicas, pedras e granitos.

Esse tipo de acabamento confere estilo, harmonizando com qualquer linguagem de decoração, desde o clássico ao contemporâneo. E, não se engane, combina com qualquer dependência do seu lar, inclusive os dormitórios. Pra o céticos ou mesmo os entusiastas desse item, a homify separou ambientes e ideias que usam o porcelanato em partes diversificadas de uma residência. Com essas dicas e sugestões você poderá se inspirar para colocar em pratica mais tarde. Ou se vangloriar por ter optado por essa versão para encobrir o seu chão empregando estilo e praticidade.