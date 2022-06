Modelos de rack super charmosos

O rack é um móvel com prateleiras, portas e gavetas, normalmente instalado na sala de estar de uma casa, destinado a conter, instalar e acomodar subconjuntos de aparelhos visuais e/ou acústicos que ficam interligados. Ou seja, trata-se da peça que recebe o seu conjunto de entretenimento, como TV, aparelho de som, home-teather, sound system, video-games, entre outros. E, aliado à mesinha de centro e ao conjunto de estofados (incluindo sofá, poltronas e cadeiras), forma-se um nicho de lazer e socialização na sala.

Estantes, racks e painéis não necessariamente são apenas colocados na sala de estar. Inclusive, podem comportar vários tipos de enfeites e adornos, além de livros ou outros itens pessoais que não sejam eletrônicos. Acaba por ser um artigo de mobília muito útil e funcional, que facilita a organização desses artefatos ou de itens colecionáveis, como DVD's, CD's, livros, revistas, entre outros. Com isso, acaba por ser uma peça-chave para todo o ambiente, ajudando e complementando com a beleza do layout do móvel, catalogando os seus bens ao mesmo tempo que faz o papel de um centro de entretenimento.

O modelo ideal deve harmonizar com os outros itens do mobiliário do cômodo. E, podem variar em tamanho, design, cor e material, combinando com qualquer linhagem de décor e incrementando o resultado final do visual do espaço.

Com todas essas informações em mente, preparamos esse livro de ideias espacialmente para você que procura a melhor maneira de usar o rack na sua casa. Nossas dicas e sugestões com certeza ajudarão na hora de decidir qual o melhor jeito de arrumar os moveis que compõe a sua sala de estar para que ela fique estilosa e super charmosa.