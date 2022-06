Lindos quadros para decorar quartos de bebê

Quadros decorativos feitos sob medida para o quartinho do bebê é um recurso inteligente para deixar o look desse espaço super charmoso e mimoso. Esse tipo de enfeite pode variar no conteúdo, na forma, no tamanho e no modelo. E, assim, acaba por ter um resultado diferente a cada investida de deixar as paredes desse cômodo cheias de personalidade.

Ideias inusitadas ou mais conservadoras fazem parte desse universo de quadros e aparatos para a parede. Exemplos interessantes abrangem quadrinhos à óleo com temas infantis, enquadrar fotografias da família ou do recém-nascido, peças de gesso em 3D como ursinhos ou anjinhos, moldurar objetos para cuidar do nenêm como escova de cabelo, fios de cabelo ou dentinhos de leite da criança, itens de vestuário entre roupas e sapatinhos, entre outros. As opções são infinitas e com certeza adicionam um toque especial nesse recanto dedicado para os momentos mais felizes da vida dessa nova vida no seio familiar.

Para expandir seus horizontes sobre como inovar com esse tipo de decoração, a homify preparou esse livro de ideias especialmente você. Com essas sugestões de como preencher as paredes do dormitório do bebê com ornamentos, armações e molduras, o décor dessa dependência ficará um verdadeiro sonho. Siga nossos pitacos e delicie-se com esses ambientes super criativos e delicados que separamos para você.