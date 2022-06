Apartamento moderno e cheio de vida

Propositadamente, ao passar pelo hall de entrada, caracterizado pela sua paleta de cores preto e branco e uma atmosfera mais formal, nos deparamos com o living room, amplo e com espaços integrados, sala de estar, sala de TV e sala de jantar, com móveis e acessórios coloridos e uma atmosfera mais informal e descontraída. O contraste de ambientes serve para realçar a sensação de contentamento e satisfação de estar no living room, mais amplo, bem iluminado e colorido. Sem a experiência oposta de espacialidade, vivenciada no hall de entrada, o visitante não perceberia com tanta nitidez o contraste de sensações entre ambos espaços.