Ideias divertidas para camas infantis

Quem nunca brincou de cabaninha quando era criança? Cercar com um lençol uma parte fechada e ficar brincando com a imaginação até se cansar! É muito bom! E pensando em curtir ainda mais essa brincadeira, este projeto do escritório mineiro, Mutabile, traz uma caminha no quarto todo decorado com um papel de parede colorido com bolinhas rosas e verdes e dá um espaço perfeito na parte superior para abrigar todas as bonecas do quarto. A cortininha na cor verde, coloca o espaço da cama como uma cabaninha perfeita para a pequena esquecer das horas brincando com as bonecas. Um verdadeiro mimo!