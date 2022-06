Sobrados que inspiram

Casas de dois andares são imponentes; não à toa muitas vezes são chamadas de mansões . Seus elementos arquitetônicos ajudam a criar uma atmosfera de sofisticação: fachadas impactantes, ambientes amplos, escadarias formidáveis… Além do visual requintado, um sobrado de alto padrão oferece muito conforto, com privacidade para os ambientes íntimos, setorização favorável para espaços sociais, áreas externas espaçosas e convidativas, garagens para dois ou mais carros. Atualmente, as tais mansões esbanjam charme, apostando em materiais diferenciados para a edificação, tais como brises, esquadrias originais, vidro, madeira, pedras… E embora exista uma forte tendência em se adotar o estilo contemporâneo, as casas de alto padrão atuais também podem ser clássicas ou arrojadas. Conheça neste livro de ideias propostas para alimentar o imaginário de se sentir um herdeiro de família rica ou uma verdadeira madame, coisas de novela.