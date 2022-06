Lar perfeito e dentro do orçamento

Já que infelizmente não dispomos das imagens das fachadas da residência, nos concentraremos no projeto de interiores. No living room, sala de estar, sala de jantar, cozinha e espaço exterior se integram de modo a criar um ambiente único, sem barreiras físicas, com luz natural abundante e predomínio de superfícies brancas e elementos em madeira, presente de maneira intensiva, no piso, que realça a sensação de integração espacial, e em diversos móveis, acessórios e objetos decorativos. Um dos elementos marcantes do espaço de convivência social, além da luz natural abundante que atravessa as amplas porta-janelas do living, é a escada vazada, com degraus de madeira. Sob a escada, o espaço aparentemente perdido, foi aproveitado como um pequeno home-office, composto de mesa de trabalho e uma estante de livros.