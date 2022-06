História de amor entre madeira e vidro

O projeto de interiores buscou integrar a residência com a paisagem natural através do uso de materiais de acabamentos naturais e móveis de madeira, que realçam o estilo rústico e colonial da decoração. Esta combinação fica evidente no living room, no qual a imensa parede cega foi revestida com uma textura rugosa e ganhou uma cor marrom, imitando a textura e a cor da terra, e no aparador feito de madeira in natura, que serve de apoio para peças decorativas e como um objeto decorativo em si.