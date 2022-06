Conjuntos de mesas e cadeiras perfeitos!

A madeira aparece novamente para nos preencher com agradáveis lembranças de uma cozinha de fazenda. Com textura natural nos armários, cadeiras e na mesa, ela divide espaço com tijolinhos tradicionais cheios de detalhes, azulejos quadrados, com gravuras, uma cristaleira com prateleiras e artigos decorativos envolvendo flores. O piso de pedra fria continua climatizando com a ideia rústica e natural.