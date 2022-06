Integração: Salas de estar e jantar

A sala de estar deste apartamento paulistano se integra harmoniosamente à sala de jantar por meio do uso predominante de madeira e da cor azul. Na sala de estar, esta cor aparece no sofá confortável em linhas retas, nas almofadas que o decoram e na estante planejada em frente a ele. A madeira está no piso, coberto por um tapete em tom cinza, nas gavetas do aparador cinza e também no revestimento que emoldura a TV. Uma luminária de piso e com cúpula branca completa o ambiente, ao lado de cestas em material natural dispostas no chão na lateral do sofá.