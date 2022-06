Perfeito apartamento cosmopolita

Ampla e multi funcional, a cozinha possui cores predominantemente neutras, como as superfícies brancas de paredes e teto, e a superfície marrom do piso laminado. Acessórios coloridos dão toques de cores ao ambiente, como as cadeiras amarelas, as luminárias com pendentes e cúpulas amarelas e as plantas em vasos, que se apoiam na bancada e na estante metálica. As persianas blackout controlam a luminosidade. A cozinha conta ainda com armários planejados, na cor branca, uma bancada em forma de ilha com cooktop, coifa metálica, uma bancada em madeira para refeições e cadeiras DSW, inspiradas na Torre Eiffel, criadas pelo casal Eames, com assento em propileno e pés com estrutura de madeira e reforços metálicos.