Casa patinho feio vira belo cisne

O efeito dessa reforma interior é surpreendente! Todos os cômodos e superfícies, incluindo teto de madeira e teto, foram pintados de branco, somando a impressão de clareza e espaço. O terraço do interior foi vidrado e, assim, possibilitou uma sensação de unificação entre o interior e o exterior. As grandes janelas portas e as portas da varanda oferecem muita luz natural e permite, que o interior respire. O interior sala de estar foi erguido com um mobiliário quase inteiramente branco no estilo escandinavo. A lareira rústica agrega uma sensação acolhedora que se espalha pelo ambiente, tornando o interior uma atmosfera única.