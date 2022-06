A sala tem uma espacialidade diferente. Como é muito estreita, a decisão do arquiteto foi partir do sofá para delinear a decoração. O sofá é modular e se divide entre a sala de TV voltado para a enorme estante e a sala de estar no lado oposto. O sofá foi desenhado pela arquiteta Consuelo e foi pensado em módulos para poder ser encaixado em diversas combinações. Outro elemento que integra os dois ambientes da sala é o tapete da By Kamy.