Casa toblerone

O piso superior comporta o quarto e o banheiro da suíte principal e se abrem para uma laje de concreto minimalista: a varanda com vista para as copas das árvores. Mais um espaço livre e aberto que o arquiteto presenteia aos moradores.

A casa é de concreto, mas dialoga o tempo todo com o local onde foi construída. Os painéis de madeira que envolvem o piso superior, por exemplo, quebram a frieza dos outros materiais com sua organicidade. Ao mesmo tempo, servem para filtrar a quantidade de raios solares que incidem nos quartos, sem barrá-los totalmente. Cada ripa de madeira do chamado brise-soleil é triangular. E é daí que vem o nome da casa: as janelas remetem ao formato do chocolate Toblerone, como podemos observar nessa foto. Suas portas-camarão podem ser abertas de acordo com a vontade e necessidade do morador, criando vários ambientes e cenários.