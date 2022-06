Décor: quarto infantil planejado

As paredes deste quarto, em um azul escuro salpicado de pontos brancos brincam com a ideia de um céu estrelado, um universo de pensamentos para a imaginação sem fim de uma criança. Os tons azuis se repetem nas almofadas e na poltrona. O contraste com o branco de outros elementos dá ao quarto um clima irretocável de vivacidade e movimento. O prático trocador, que oferece diversas gavetas para que os pais possam guardar os apetrechos do bebê, combina com o piso de madeira do quarto, quebrando com gentileza a linha branco/azul que domina o ambiente.