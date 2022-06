Mesas de centro de vidro para decorar

Esta sala de estar tem um clima leve e foi revestida com mármore branco em toda sua área. As cores claras transformam o ambiente em um lugar fresco e tranquilo. A decoração e o mobiliário misturam tons monocromáticos e sóbrios com linhas retas e sem muitas alegorias. A mesa de centro funciona com duas plataformas retas e retangulares, que lado a lado se tornam um formato quadrado. A moldura preta e rígida a volta do vidro traz um clima mais urbano que se comunica com as poltronas de braços também em cores escuras. A foto é de Carol Sábio.