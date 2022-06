10 mesas lindas para a sala de jantar

A mesa desta sala de jantar praticamente reina no espaço. Feita em madeira clara e escura, a mesa tem proporções maiores do que as da maioria das mesas a fim de servir de apoio a fartas refeições em família ou com amigos. Sóbria, a peça tem solidez e um design clássico, assim como as cadeiras no mesmo material. O ambiente que a circunda apresenta poucos, mas importantes detalhes, como os dois arbustos que ladeiam a janela com cortinas brancas,;as paredes pintadas em um tom de amarelo queimado; os largos rodapés em um tom mais escuro, separados das paredes por uma faixa branca; o tapete em cores discretas; os poucos adornos no nicho lateral; e, por fim, o lustre em estilo clássico, que completa uma atmosfera ao mesmo tempo despojada e calorosa. A imagem é de Christiana Marques Fotografia.