Como fazer um jardim vertical. Veja 10 ideias!

A composição pra lá de criativa e atraente foi feita com vasos de cerâmica suspensos por arames e fixos em pergolado. O pendente de iluminação foi feito no mesmo material. Produzidos para compor um jardim flutuante dentro da casa vencedora do Prêmio bimbon casa 10×10, os objetos se dividem entre cachepôs e luminárias de cerâmica caracterizadas pela monoqueima. O jardim foi projetado sob medida em parceria com a paisagista Luiza Soares, em diálogo com a proposta conceitual do projeto da casa. O ateliê de Cerâmica de Flavia Soares é responsável pelas peças criativas penduradas no pergolado. Detalhe importante na produção de um espaço semelhante é prever a altura em que ficarão os vasinhos, para não atrapalhar a circulação pelo ambiente.