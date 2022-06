Casas modernas que mesclam futuro e presente

Imaginar o futuro sempre foi um excelente exercício para a criatividade, principalmente quando falamos de arquitetura. Trazer para o presente as possibilidades de formatos habitacionais para as cidades é um desafio para todos os arquitetos. E como em todos os desafios com temas futurísticos, a criatividade e o conhecimento técnico são as principais chaves para o desenvolvimento de um bom projeto. Aliar projetos com um design inovador que aliem conforto e atendam as necessidades mais detalhadas dos moradores, não é uma atividade fácil. É preciso muito estudo sobre as condições do terreno e variações climáticas para que um grande projeto atenda ao sucesso esperado.

Normalmente com traços ortogonais, sem muros e com uma grande diversidade de materiais na fachada, os projetos modernistas são inspirados em muitas tendências urbanas e inspirados nas possibilidades de transformações urbanas e evoluções no modo de vida das pessoas. Sendo assim, neste Livro de Ideias, nós, da homify, trouxemos os resultados de inspirações para que você conheça um pouco mais sobre projetos de casas modernas e possa pensar nas saídas para um novo projeto de lar que trará o futuro para o seu presente. Venha conosco neste exercício futurístico e divirta-se!