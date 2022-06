Berçários lindos para meninas

Há quem gosta de ambiente requintado e luxuoso até no quarto do bebê. Sem exagerar, isso pode ser criado com uma atenção especial aos detalhes. No caso deste quarto, o toque de sofisticação está principalmente no lustre de cristal e no belo papel de parede em tom areia com lacinhos pretos. Todos os móveis – berço, poltrona, armário, cômoda com trocador, estante, prateleiras, sofá – são brancos e clássicos. O sofá, no entanto, recebe almofadas brancas com lacinhos pretos ou debruados na mesma cor. Além dos tons de branco e pérola, o projeto procurou dar brilho ao ambiente ao lançar mão de pequenos espelhos sobre o berço, nas laterais das prateleiras sobre a cômoda, no fundo da estante ao lado do berço e na moldura para a TV, que não aparece nesta imagem.