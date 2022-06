Apartamento estiloso e inspirador

Nem sempre encontramos disponível no mercado o móvel ideal para o nosso ambiente, seja por conta de questões técnicas, como a incompatibilidade entre as dimensões do móvel e do cômodo, ou por questões pessoais, já que nem sempre nos identificamos com os modelos padronizados. Portanto, os móveis planejados são a solução ideal para satisfazer peculiaridades ou um desejo de exclusividade. No living do apartamento, criou-se uma estante com nichos abertos e de pouca profundidade, que servem de suporte para bebidas, louças e outros objetos decorativos à exposição, tornando o ambiente mais personalizado e despojado.