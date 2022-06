Apartamento futurista e enlouquecedor!

A sala de TV privilegia o conforto e o requinte. Além do sofá com chaise, o ambiente conta com uma poltrona Eames Lounge, desenhada pelo casal francês Charles & Ray Eames, que com suas formas curvas e elegantes e acabamento fino em couro, na cor branca, dá um toque de sofisticação ao ambiente. A sala de TV ainda conta com elementos em marcenaria que agregam funcionalidade e personalidade ao ambiente, como o aparador, no qual o sofá se encaixa e que serve para armazenar diversos objetos decorativos, a estante com nichos e o rack, todos com acabamento em laca branca.