Camas de crianças super criativas

Acrescente uma cortina e crie um pequeno lugar de esconder para o seu filho. Uma toca, um local onde ele possa se sentir a vontade de brincar de esconde-esconde. Para valorizar a sensação de um cantinho particular, acrescente algumas prateleiras com livros e brinquedos. Se possível no espaço, instale uma luminária de parede. Com tudo isso dentro do nicho onde fica a cama, ele terá momentos educativos e de lazer também.