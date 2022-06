Mansão dos deuses

Localizada em Nova Lima, Minas Gerais, a Casa do Morro é uma destas preciosidades que nos faz repensar o conceito de morar. Projetada pelo estúdio Eduarda Corrêa Arquitetura e Interiores, a residência não apenas impressiona pela sua magnitude e pela beleza encantadora do local, uma região com vistas estonteantes para o Morro do Chapéu, região montanhosa, mas também pela combinação entre materiais naturais e móveis de diversos estilos e materiais, como vidro e madeira.

A arquiteta, Eduarda Corrêa, afirma que o ponto de partida para a elaboração do projeto foi a vista privilegiada das montanhas e a natureza do entorno. Por esta razão, a residência em seus diversos e amplos espaços de convivência se abre para a paisagem externa através de generosas fachadas envidraçadas, que além da paisagem exuberante desvenda também as belezas do jardim precioso, concebido pelo paisagista Luiz Carlos Orsin.

Confira a seguir este artigo imperdível sobre a Casa do Morro, que conta com uma paleta variada de materiais naturais e nobres, como madeira, bambu, pedra ferro, mármore travertino, e mobiliário que combina o rústico com o clássico, resultando em ambientes aconchegantes e sofisticados.