Apartamento arrojado e com décor de design

As duas salas são separadas por uma porta grande de correr, mas permanecem, na maioria do tempo, abertos e integrados. Quando necessário, podem ser separados. Os dois ambientes da sala de estar ganharam um mobiliário descontraído e jovem. As almofadas são as que mais chamam a atenção. Uma delas, em vermelho, pode ser usada tanto enrolada quando aberta. A outra, em vidro, pode guardar objetos, como a almofada, embaixo. Ou como as grandes almofadas da sala ao fundo, melhor vista na foto anterior. As peças utilizadas são premiadas por designers brasileiros.