Apê parque de diversões

O canto da leitura tem uma poltrona com revestimento todo em retalhos. Quer coisa mais cool que isso? A mistura perfeita do design moderno com o estilo retalhos da vovó. Um must!! Ao lado, um abajur também impecável: abajur com um cabo de guitarra.

Ao fundo, do lado esquerdo, a mesa de jantar é mais uma mistura única e imperdível. O encontro da mesa rústica com uma estrutura de metal que a apoia e as cadeiras Tolix, também conhecidas como francesinhas. Famosíssimas e lindas.