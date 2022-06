Luminárias de piso, classe e luz na sua sala

Existe uma forma de conferir elegância e sofisticação na sua sala apenas com luz: as luminárias de piso. Geralmente peças de design, elas marcam a decoração com um toque de requinte ou de ousadia, que preenche de luz um determinado canto do ambiente.

Da mesma forma que elas podem apresentar diversos tipos de design, as luminárias de piso são bem versáteis no uso dos materiais, indo da madeira ao ferro, do metal ao vidro. Elas precisam ser muito bem pensadas para o espaço para que tenha intensidade suficiente para as atividades a se realizar ali.

Acompanhe nossas sugestões e tenha ideias especiais para as suas próprias luminárias de piso. Elas serão um dos pontos fortes da sua sala de estar e motivo de orgulho e apreciação.