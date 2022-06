Casa de praia rústica e acolhedora

Cores e soluções inusitadas realçam o clima tropical e descontraído do projeto, como a porta de madeira que divide a cozinha do living room, em estilo faroeste na cor amarela. As esquadrias de madeira na cor amarela também dão mais personalidade à cozinha, que conta com uma pia em forma de U, além de uma bancada em forma de ilha, ambas revestidas com tampo em granito. As superfícies brancas criam um contraste com a estrutura de madeira aparente, realçando a rusticidade do ambiente.