Casa de praia fenomenal

País tropical na época do verão é sempre assim, a gente tenta se concentrar nos afazeres e compromisso, mas quando a gente se dá conta, a imaginação cria cenários tropicais paradisíacos e sensações quase reais, como a sensação dos pés na areia, do vento fresco no rosto, do barulho das ondas e o cheiro do mar. Não tem jeito, o verão foi feito realmente para ser curtido plenamente.

Homify desembarca hoje na Bahia, mais precisamente no município de Mata do São João, para apresentar uma casa de praia sensacional, tal como idealizamos quando nossos pensamentos fogem para o litoral. A casa, situada no distrito da Praia do Forte, foi projetada pelos arquitetos Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes e se destaca pelo uso de materiais naturais, como madeira, pedras e palha natural, que conferem a residência uma perfeita integração à paisagem e ao clima tropical.

Se você aprecia o estilo rústico e a atmosfera litorânea, você certamente se encantará com este projeto fenomenal, que surpreende em cada detalhe, desde os materiais de acabamentos naturais ao mobiliário de estilo rústico. Para saborear um pouco da sensação prazerosa de viver em harmonia com a natureza na beira do mar, acompanhe-nos neste tour e se surpreenda.