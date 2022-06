Uma casa para todos os gostos

As paredes externas da frente da casa são inteiramente revestidas com madeira de demolição. Mas ao entrar na residência somos surpreendidos pelo contraste entre as superfícies rústicas externas e as superfícies predominantemente brancas e imaculadas do interior. Se no exterior as tábuas de madeira são irregulares e foscas, no interior o piso de madeira brilha intensamente. Na sala de estar, a parede revestida de pedras dá um toque de rusticidade ao ambiente, enquanto a combinação de mobiliário de estilo eclético realça a elegância e a sofisticação do ambiente.