Papel de paredes para quartos de bebês

Brincar com a fantasia é uma oportunidade única e imensa quando temos uma criança por perto e esta é uma das grandes vantagens do papel de parede. Com muitas opções disponíveis no mercado, basta pensar em uma temática e trabalhar a criatividade. Neste exemplo, vemos como o verde cai perfeitamente com a decoração que tem como base a turma do Ursinho Puff. Inserido nas quatro paredes, o tema traz pequenas bolinhas pelo ambiente e adesivos dos personagens espalhados nos móveis, além de tapetes e cortinas com a mesma cor do papel de parede. Uma ótima forma de sair do tradicional sem perder a doçura do quarto de bebê.