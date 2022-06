Dicas de como fazer jardins com pedras

Neste jardim presente no projeto desenvolvido pelo escritório Lopez Interiores, o ambiente é de muitas cores e clima sustentável. O espaço se torna um lounge descolado com a presença do grande vaso de cerâmica que comporta uma delicada árvore e devido as poltronas em madeira clara, que recebem pelas almofadas com cores fortes. As pedras no chão em vez do piso, tiram a sensação de lugar urbano e de dureza. As folhas escolhidas tem detalhes delicados que fazem uma malha de texturas naturais.