Decoração infantil para meninos

No futebol, o maior expositor da paixão por um clube é a camisa de jogo, com suas cores e numeração dos jogadores favoritos do pequeno apaixonado. A nossa primeira sugestão de decoração para quartos de menino com a temática do futebol, coloca justamente as camisas do time preferido do seu time em destaque atrás da cama. Penduradas em cabides em espaços individuais, como nos jogos, as camisas ficam em conjunto com as camas e ganha reforço no tema quando notamos as almofadas sobre a cama, com estampas variadas sobre futebol, assim como o pufe e o teto, pintado especialmente no formato de um campo e tendo uma bola como lustre.