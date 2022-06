O gesso é um tipo de mineral produzido a partir do aquecimento de um outro mineral, a gipsita, ou o sulfato de cálcio hidratado. Depois de ser umedecido, o gesso se condensa em uma massa plástica. Esse material é utilizado, então, na confecção de moldes, na construção, em acabamentos de reboco e tetos de construções. Também é usado em aparelhos ortopédicos, trabalhos de prótese dentária, confecção de formas e moldes, imobilização, entre outros.

Como o cal e o barro, se trata de um dos compostos mais antigos utilizado na construção de casas e acabamentos em geral. A Pirâmide de Quéops, uma das três pirâmides mais importantes do Egito, por exemplo, preserva um dos mais antigos vestígios do uso de gesso em sua edificação. Durante o século XVIII, empregou-se o gesso em peças com painéis de madeira e rebocos do elemento. Além disso, Lavoisier, químico francês, considerado o pai da química moderna, em 1768, apresentou à Academia de Ciências o primeiro estudo científico sobre os fenômenos presentes no preparo do gesso. E, com a evolução da indústria a partir do século XX, novos equipamentos do gesso foram introduzidos com sucesso, persistindo até a atualidade.

Com características importantes como isolante térmico, resistência ao fogo e pouca absorção de umidade, acaba por ser funcional e acessível, sendo visado no acabamento de design de interiores no geral. Varia em formar, tamanhos e modelos de moldes, podendo ser um artigo de decoração ou mesmo ate de uma obra de arte. E, por essa variedade e praticidade, acabou se popularizando. O melhor fica, entretanto, pelo custo barateado do material, facilitando a vida de qualquer engenheiro, arquiteto ou decorador que abusar do item.

Por essas razões, a homify traz com exclusividade esse livro de ideias recheado de amostras de decoração em gesso para todos os cômodos da sua casa. Com essas dicas imperdíveis, você com certeza ira querer aplicar o gesso no décor do seu lar e dar um up no look final do lugar. Versátil, combina com as diferentes dependências e os estilos mais diversos, deixando o seu recanto cheio de charme e super luxuoso!