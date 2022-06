Dê uma cara nova para sua casa!

Fazer um cantinho de leitura, adicionar cortinas chamativas e coloridas, incluir cores quentes nos detalhes dos cômodos da casa são coisas que se pode fazer para sair da mesmice na decoração. Saindo do sério e do comum você pode deixar a casa mais moderna e aconchegante em qualquer estação do ano. Nesta sala ao lado, a decoração mistura elementos do estilo oriental, do urbano e do minimalista. As formas dos objetos são quase todas retas e com poucos detalhes. No entanto, a mistura de materiais e texturas cria um clima único e muito charmoso.