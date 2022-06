Apartamento polonês ganha segunda chance

O objetivo era criar um ambiente organizado e elegante, com um toque suave e clássico. As paredes foram pintadas de branco, dando ao interior uma aparência fresca e limpa. O piso de parquet em estilo francês, introduz uma pitada de elegância para a sala de estar. Peças confortáveis e funcionais de mobiliário se misturam com o design original da escada e com as peças de linhas retas e lisas.